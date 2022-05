Tom Selleck: "Todesangst" vor Rolle in bekannter Serie

In der Krimi-Serie "Magnum" ging Tom Selleck als Privatdetektiv verschiedenen Fällen auf die Spur und hatte in seiner Rolle auch mal mit der einen oder anderen brenzlichen Situation zu tun. Doch ausgerechnet ein Auftritt in einer bekannten Sitcom machte dem mittlerweile 77-Jährigen großes Kopfzerbrechen.

Tom Selleck hatte Angst vor Rolle in "Friends"

Ab der zweiten Staffel von "Friends" war Tom Selleck immer wieder in der Rolle als Richard Burke in der Serie zu sehen. Darin spielte er für einige Zeit den Partner von Monica Geller, gespielt von Courteney Cox. In neun Folgen verkörperte er ihren älteren Liebhaber in der erfolgreichen Serie, mit der unter anderem Schauspielerin Jennifer Aniston berühmt wurde. Während die Sitcom vor allem durch ihren leichten und lockeren Humor für Erfolge sorgte, gestand Tom Selleck nun, er hätte wohl wegen der Rolle nur wenig zu Lachen gehabt.