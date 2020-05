Magisches Fest im Belvedere

Glück muss man haben! Am Samstag durfte Belvedere-Direktorin Agnes Husslein wie schon in den Vorjahren – ihre spendablen High-Society-Freunde bei prachtvollem Wetter im Unteren Belvedere zum Fundraising-Fest „Bal au Belvedere“ begrüßen. „Der Altweibersommer ist für unser Fest ideal“, betonte die 59-Jährige, die passend zum heurigen Motto „Soirée Magique“ zu ihrer roten Talbot-Runhof-Robe einen märchenhaften Kopfschmuck trug. „Wir haben heute Blumenmädchen und Zauberer eingeladen, die im Garten mit Blick auf das Obere Belvedere auf die Gäste warten.“ Viel Herzblut floss auch heuer in die aufwendige Inszenierung des märchenhaften Fests: „Ich bemühe mich, es für die Gäste speziell zu machen. Es gibt so viele Fundraising-Veranstaltungen – diese soll etwas Besonderes sein.“