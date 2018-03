Luxus-Musen: Diese Stars sind heiß begehrt

Bei der Oscarverleihung war sie der Topstar, obwohl sie keinen Goldjungen abstauben konnte. Die Australierin Margot Robbie (27) katapultierte sich mit ihren letzten Filmen in die Liste der neuen Hollywood-Superstars. Als sie 2013 noch völlig unbekannt eine Rolle in "Wolf of Wallstreet" neben Leonardo DiCaprio (43) ergatterte, sollte das ihr Durchbruch werden.

Der bodenständige Jungstar sieht aus wie ein Topmodel und wird für seine schauspielerischen Leistungen in den höchsten Tönen gelobt. Eine geniale Kombination, die nun auch das Luxus-Label Chanel für sich nutzt. Margot wurde nämlich gerade zum neuen Testimonial der Kultmarke erkoren. Ein Millionen-Vertrag und schöne Kleider sind ihr damit sicher.

Neben Robbie ist Kaia Gerber (16) der neue Mode-Star schlechthin. So gut wie jede Edelmarke buchte die Tochter von Cindy Crawford (52) gerade für den Laufsteg. Von Miu Miu, Calvin Klein, Chanel bis Valentino oder Moschino. Unzählige Angebote für Werbeverträge sollen dem Jungspund schon vorliegen, die die Schülerin mit einem Schlag zur Millionärin machen werden.

Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS Groß durchstarten kann heuer auch Model und Bradley Coopers (43) Ex Suki Waterhouse (26). Die Brit-Göre ist das neue Gesicht von H&M und wirbt für Burberry.

Foto: REUTERS/LUKE MACGREGOR Nach wie vor begehrt: Sängerin Selena Gomez (25), die mit Coach und Puma gemeinsame Sache macht, sowie Chinesin Fei Fei Sun (28), die in ihrer Heimat mit einer großen Fanschar aufwartet und seit 2017 bei Estée Lauder unter Vertrag steht.