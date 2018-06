Luxus-Fan: So lebt Brasilien-Superstar Neymar

In seiner neuen Wahlheimat soll der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Brasilianer laut Bild.de eine 5.000 Quadratmeter-Luxusvilla nahe Paris bewohnen. Das fünfstöckige Anwesen befindet sich in der Kleinstadt Bougival, nur 8 Kilometer vom Schloss Versailles entfernt. 14.000 im Monat soll sich der Fußballstar sein französisches Domizil kosten lassen.