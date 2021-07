Luxuriöser Sommerurlaub für Kate & Will

Danach ging es weiter in Richtung Toulouse. Im "Chateau La Rocque" in Pouydraguin sollen Kate und William zehn Tage verbracht haben. Das Luxushotel gehört einem guten Bekannten der Königsfamilie - dem britischen Medienmogul Michael Green. Das Anwesen aus dem 16. Jahrhundert versprüht einen äußerst puristischen Charme, der Kate und Will offenbar gefällt.