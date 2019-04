Luxemburgs Alt-Großherzog Jean mit 98 Jahren gestorben

In seiner 36-jährigen Regentschaft entwickelte sich Luxemburg vom Agrar- und Industriestandort zum modernen Dienstleistungszentrum. So siedelten sich ab Ende der 1960er Jahre die ersten internationalen Banken in Luxemburg an; ein 350 Hektar großes Areal für Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaft wurde erschlossen. Diese Entwicklung Luxemburgs lag "Seiner Majestät" stets am Herzen.

Im Großherzogtum war Jean ungemein beliebt. Immer wieder wurden seine Jubiläen königlich gefeiert: Etwa das 50. Jahr nach seiner Thronbesteigung (2014) oder der 95. Geburtstag (2016). Er lebte in einem Schloss oberhalb des kleinen luxemburgischen Ortes Fischbach. Der Altgroßherzog, der mit "Monseigneur" angeredet wurde, übte sein Amt mit äußerster Diskretion und ohne politische Äußerungen aus.

Privates gelangte kaum über die Palastmauern nach außen. Die privaten Vorlieben von Großherzog Jean wurden bereits in einem englischen Internat geprägt, in das er als 13-jähriger geschickt worden war: Reiten, Fechten, Schwimmen und Skifahren. Außerdem war er ein begeisterter Pfadfinder, der noch kurz vor der Thronbesteigung 1964 in kurzen Hosen die Ernennung zum " Silver Wolf" der Boy Scouts entgegennahm.