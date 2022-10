Lupita Nyong’o begibt sich auf die Spuren von Afrikas Kriegerinnen

"Ich finde es unglaublich, dass über eine so beeindruckende Gruppe von Frauen so wenig bekannt ist. Also unternehme ich eine Reise, um über diese Kriegerfrauen selbst etwas herauszufinden", erzählt die Mimin, die für ihre Rolle der Sklavin Patsey in Steve McQueens (53) "12 Years a Slave" 2014 als beste Nebendarstellerin mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Der plötzliche Ruhm hätte die gebürtige Kenianerin fast zerstört, wie sie gegenüber The Hollywood Reporter kürzlich enthüllte. "Ich bin stolz darauf, wie ich diesen besonderen Sturm überstanden habe, aber es hat mich körperlich etwas gekostet. Ich war extrem dünn. Mein Körper zerstörte sich selbst und ich habe Myome bekommen", erzählte sie da.