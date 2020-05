Lukas Perman & Marjan Shaki über Beziehungen

freizeit

: Also, ich wäre schon enttäuscht. Es gibt wenige Paare in der Öffentlichkeit, die es so lange gemeinsam aushalten.

Shaki: Mir wäre es auch nicht recht, muss ich sagen. Wärst du nicht enttäuscht?

Perman: Das war ja nur reine Theorie. Immerhin gibt es genug Paare, die lange zusammen sind, vor allem am Land.

freizeit: Der springende Punkt ist ja, dass ihr in der Stadt lebt und dazu noch prominent seid. Das macht eine Beziehung wahrscheinlich nicht einfacher. Ihr beide habt unzählige Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen.

Perman: Gerade als Künstler hast du sehr viele Unsicherheiten in deinem Leben. Einmal hast du eine Extrembelastung und bist im Dauerstress, dann hast du wieder einen Leerlauf. Es ist wie bei den Aktien. Einmal geht es rauf, dann wieder runter. Da sind unsere Beziehung, Freunde und Familie Konstanten, die bleiben. Das pflegen wir.

freizeit: Gerade bei „Dancing Stars“ werden den Teilnehmern gerne Affären mit dem Tanzpartner nachgesagt. Hast du keine Angst Lukas, dass Marjan ihrem Lehrer zu nahe kommen könnte?

Perman: Sich nahe zu kommen ist ja der Sinn beim Tanzen. Ich freue mich, wenn Marjan einen hübschen Tanzpartner bekommt, den sie auch gut riechen kann. Sonst wird es ja zur Qual. Falls sie sich verlieben sollte und durchbrennen will, werde ich das nicht verhindern können. Festhalten funktioniert nicht, wie ich gerade in meinem Freundeskreis erlebt habe. Wir wohnen in einer Stadt mit vielen attraktiven Männern. Wenn Marjan weg gewollt hätte, wäre sie schon gegangen.

Shaki: Wir haben uns auch immer Freiheiten gelassen. Lukas war schon mehrere Male beruflich alleine in Japan, wo es eine große Musical-Fan-Communitiy gibt. Da braucht man Vertrauen. Ich fahre auch oft zu meiner Familie nach Hamburg und Lukas fährt mit seinen Jungs Skifahren. Das kann ich gar nicht.

Perman: Natürlich habe ich mir diese Hobbys bewusst ausgesucht. Marjan hat auch eine Pferdeallergie. Deshalb gehe ich gerne reiten und habe dann endlich Zeit für mich.

Shaki: Na, du musst mich ja sehr lieben. Wenn die Leute das lesen, glauben sie das noch. Sie können ja nicht hören, wie du es sagst. Im Ernst: Freiraum ist wichtig. Wir sind so oft zusammen, dass die Tage, an denen wir uns nicht sehen, schwer ins Gewicht fallen. Dann haben wir wieder Sehnsucht und freuen uns aufeinander.