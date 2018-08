Louise Sword & Tochter verunglückt: Trauer im Königshaus

Trauer im britischen Königshaus: Louise Sword, die Schwägerin von Queen Elizabeths Großnichte Lady Helen Taylor, und ihre 13-Jährige Tochter Tabitah sind laut Medienberichten bei einem Autounfall in Südafrika tödlich verunglückt.

Queen-Großnichte trauert um Schwägerin & Nichte

Louise Sword war zusammen mit ihrem Ehemann Alistair und ihren beiden Kindern in den gemeinsamen Familienurlaub nach Südafrika gereist. Der tragische Unfall soll sich in der Nähe von Zinkwazi in der südafrikanischen KwaZulu-Natal Provinz, rund eine Stunde Fahrzeit von Durban, auf der Rückfahrt von einer Safari ereignet haben. Ein Autofahrer soll unerwartet auf der Überholspur zum Stehen gekommen sein, weswegen die nachfolgende Fahrerin mit ihrem Mercedes auswich und im Gegenverkehr frontal in den SUV von Louise Sword und deren Familie krachte.