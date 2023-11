"Lord of the Dance"-Mastermind Michael Flatley über neue Show und Krebserkrankung

Aufhören am Höhepunkt

Außerdem wollte er aufhören, bevor die Qualität seiner Performance sinkt. "Ich wollte immer am Top-Level tanzen und wenn das nicht mehr für mich geht, dann fühlt sich das nicht richtig an. Ich will, dass sich die Menschen an mich in meiner besten Zeit erinnern und nicht auf einem niedrigeren Standard."

Eine neue Erfüllung hat er in der Konzeption der Shows sowie auch in der Malerei gefunden.

Und doch stand für ihn Anfang des Jahres die Welt für einen Augenblick still, als er die Diagnose einer besonders aggressiven Form von Krebs bekam. "Das waren schreckliche Neuigkeiten. Es ist ein langer, schwerer Kampf, aber ich bin zuversichtlich und vertraue auf Gott. Ich habe fantastische Tage und dann habe ich wieder nicht so fantastische Tage. Aber ich bin hier, um mein Leben zu genießen und alles Weitere liegt in Gottes Händen."