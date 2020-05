Lokalaugenschein in Bayern

Immer wieder schwingt die schwere Holztür auf und Menschen treten aus der Mittagshitze in die Kühle der Kirche. Es ist ein heißer, sonniger Tag, trotzdem kommen seit dem frühen Morgen Wegbegleiter und Nachbarn, um Abschied von Otto Habsburg zu nehmen. Hier in Pöcking am Starnberger See südlich von München hat er gelebt. Hier ist in der Kirche St. Ulrich bis Samstag sein Sarg aufgebahrt.



Auf den wenigen Holzbänken liegen Patenzettel. Die beiden Kondolenzbücher füllen sich rasch. "Danke für das Vorbild, das Sie uns gegeben haben" ist zu lesen. Oder: "Wir verneigen uns vor Deiner Größe." Eine ungarische Delegation legt einen Kranz vor dem Sarg nieder, ein Botendienst gibt Blumen mit Kondolenzgrüßen ab.



Am späten Vormittag kommt Otto von Habsburgs jüngster Sohn Georg in die Kirche, in Begleitung seiner Frau Eilika, ihrer beiden Töchter und des kleinen Sohnes. Schweigsam nehmen sie Platz, bekreuzigen sich, beten ein Vaterunser.



Viele Trauergäste bedauern den Verlust einer großen Persönlichkeit - oder eines lieben Nachbarn. "Er und seine Frau sind mir oft begegnet", erzählt Ernst Ziegelmaier aus Pöcking. "Er war ein höflicher, bescheidener Mensch, der mich sogar nach einer schweren Operation im Krankenhaus besucht hat." Viele schätzten sein zurückhaltendes Wesen: "Er hatte nichts von einem Ich-bin-Kaiser-Gehabe", sagt Gerd Schröder, der seit vielen Jahren mit der Familie bekannt ist. "Wir haben hier noch Zita (Ottos Mutter) erlebt und waren bei seinem Fest zum 95. Geburtstag."