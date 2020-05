LIVE: William und Kate haben sich Ja-Wort gegeben

11:22 Hier Stellung! Soldat William bezieht seinen Posten vor dem Altar, schüttelt noch ein paar Hände. Von Kate keine Spur, sie wird in etwa einer viertel Stunde erwartet.



11:19 Prinz William und sein Bruder/Trauzeuge betreten die Westminster Abbey, grüßen die Vertreter der Kirche. Die Stimmung wirkt gelöst, die breite blaue Schärpe des Prinzen schlägt sich ein wenig mit dem Rot seiner Irish-Guards-Uniform.



11:18 An der Kate-Front verdichten sich die Gerüchte, dass sie in einem hellblauen Kleid heiraten dürfte.



11:17 Neben dem winkenden William strahlt sein Bruder Harry aus der Limousine. Die Fahrt zur Westminster Abbey dauert noch an.



11:14 And the crowd goes wild: Prinz William fährt an der tobenden Menge vorbei und winkt aus seiner rot-goldenen Uniform.



11:11 Das Geheimnis, wie es zu der dunklen Trauerrobe samt Stewardessen-Hut von Victoria Beckham (Bild unten) kommen konnte, ist gelüftet. Es ist eine Eigenkreation.



11:08 Nochmal zur Sicherheit: Heute ist Feiertag in Großbritannien. Die meisten Leute auf der Straße sind normalerweise um diese Uhrzeit in der Arbeit.



11:07 Kommentatorin Sarkissova stellt fest: "Diese Hochzeit ist nicht so steif wie es royale Hochzeiten in der Geschichte meist waren. Die beiden Brautleute sind ja jung und haben sich in normalem Umfeld kennengelernt."



11:04 Die letzte Stunde bis zur Trauung ist angebrochen, immer noch trudeln die Gäste ein. Zuletzt der britische Premier David Cameron, der als einer von wenigen Politikern geladen ist. Grund für den Politikermangel: William ist nicht direkter Thronfolger (das ist am Papier immer noch Charles), das ganze also kein Staatsakt.



11:01 Nächste Style-Frage von einem Leser: Wie viele Orden darf man denn bei einem solchen Anlass tragen? Schäfer-Elmayer: "Soviele, wie man rechtmäßig verliehen bekommen hat. Denn wenn man einen Orden akzeptiert hat, der einem verliehen wird, dann soll man ihn auch mit Stolz zeigen. Bei uns soll man in Galauniform und Frack auch alle Orden tragen. Außer natürlich Spaßorden und Ähnliches."



10:56 It-Girl und Patentochter von Prinz Charles, Tara Palmer-Tomkinson, ist soeben eingetroffen. Diese Dame sollten Sie kennen, sie behauptete, ihre Einladung habe "ihr Hund gefressen."



10:55 "Beruhigt euch und hört auf zu drängen, sonst sperr ich sofort wieder ab." Am Außeneingang im Green Park kämpft ein Securityguard mit einer Hundertschaft an hysterischen Royals-Fans.



10:52 Wichtige Frage von einem unserer Leser: Entspricht ein Regenschirm überhaupt der Etikette? Elmayer: Ein Regenschirm ist passend, das geht schon. Für Männer so edel wie möglich, keinesfalls mit Werbebotschaften. Damen dürfen da mehr, da kann der Schirm bunt sein. Sarkissova: Oder ein durchsichtiger Schirm, wie es die Queen ja vor zwei Tagen gezeigt hat.





10:48 Der nächste wichtige Punkt auf der Tagesagenda ist Kate Middletons Geheimtransfer (siehe unten) zur Limousine und ihre kurze Fahrt zur Westminster Abbey, die für 11.30 Uhr MEZ geplant ist.



10:46 Sir Elton ist auch schon da.



10:45 Ein erstaunlich ernster Mister Bean ist auch schon vor Ort, Rowan Atkinson ist ein Freund des Bräutigams. Wirkt aber eher genervt.



10:43 Elmayer: Das hatten wir ja letztes Jahr beim LifeBall.



10:42 KURIER-Kommentatorin Sarkissova: Die haben ja auch Glück mit dem Wetter. Was wäre, wenn genau heute Sturm und Hagel wären.