Lisl Wagner-Bacher kocht in der Hofreitschule auf

Ich bin im niederösterreichischen Mautern geboren und ich habe nicht vor, jemals von dort wegzuziehen", betonte Haubenköchin Lisl Wagner-Bacher, die für Elisabeth Gürtlers Sommerball am 27. Juni ihre "Heimat" Niederösterreich verlassen wird. Erstmals wird die 60-jährige Spitzenköchin ihre Küche im "Landhaus Bacher" hinter sich lassen, um in der Spanischen Hofreitschule in Wien aufzukochen. Als beste Köchin Niederösterreichs konnte freilich nur sie die Gäste der 5. Fête Impériale verwöhnen: Der Charity-Ball zugunsten der Lipizzaner-Zucht und -Erhaltung steht heuer unter der Schirmherrschaft "ihres" Bundeslandes. "Es ist mit viel Aufwand verbunden, außer Haus zu kochen. Ich bringe nicht nur meine Küchenutensilien und zwei Köche mit, sondern – so wie es aussieht – auch meinen Mann." Ihre zwei Töchter und ihr Schwiegersohn werden währenddessen in Mautern den Kochlöffel schwingen.