Lisbeth Bischoff: Adel verzichtet

Sie ist und bleibt die ungeadelte „Aristokratin“ des ORF: Die bürgerliche Dornbirnerin (Vater: Direktor, Mutter Lehrerin) Lisbeth Bischoff (63). Sie hat Geburtstag an Kaiserin Elisabeths Todestag (10. September) und am selben Tag wie Karl Lagerfeld (85), was der Modezar im Interview mit ihr mit den Worten quittierte: „Dafür bin ich aber bitteschön nicht verantwortlich!“ Jetzt dankt sie – nach 46 Jahren und zehn Monaten im Job – als Adelsexpertin ab.

Es bleibt freilich dringend zu hoffen, dass sie für allfällige Hochzeiten oder gar Todesfälle in der Königsklasse dem Sender und den Fans – als Könnerin und als Kennerin – ambulant beisteht, wenn das blaue Blut im gemeinen Volk in Wallung gerät.

Sie hat seit Jahrzehnten – stets mit „stiff Upperlipp“, also mit gebotener ironischer Distanz – über die gekrönten Häupter live und viele tausend Stunden lang befunden. Am Anfang stand eine Anstellung als Sekretärin im Landesstudio Vorarlberg. Als sie erste Beiträge für Ö3 dabei gestaltete, kam 1988 ein Anruf des Seitenblicke-Gründervaters Otto Pammer ( 2008): „Wollen Sie wirklich ewig in der Provinz versauern?“