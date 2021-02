Lisa Marie Presley teilt erstes Familienfoto nach tragischem Verlust

Laut TMZ arbeitete Keough als Musiker und eine Zeit lang auch als Schauspieler. Demnach nahm er auch an der Gedenkveranstaltung zu Elvis Presleys 40. Todestag 2017 in Memphis teil.

Im Kommentarbereich erhielt die Tochter von Elvis Presley nun zu ihrem Ehrentag eine Reihe von aufmunternden Glückwunschbotschaften. "Dein sensibles Herz ist nicht nur durch deine unheimlich schönen Augen, sondern auch in den wunderschönen Gesichtern deiner Töchter sichtbar", kommentierte beispielsweise Schauspieleron Linda Thompson, die einige Jahre mit Elvis Presley zusammen war. "Ich denke so oft und immer in tiefster Liebe an dich. Du machst einen großen Teil meiner wertvollsten Erinnerungen, die unauslöschlich in mein Herz eingraviert sind aus."