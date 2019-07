Lisa Marie Presley schreibt "Bombe" über Elvis und Michael Jackson

Ex-Frau des "King of Pop"

Presley war von 1994 bis 1996 mit Michael Jackson verheiratet. Sie heirateten in einer privaten Zeremonie, bevor sie die Beziehung bei MTV öffentlich machten und sich nur zwei Jahre später trennten.

Über die Trennung von Jackson sagte sie 2010 in einem Interview mit Oprah Winfrey: "Es gab einen sehr tiefen Punkt in der Ehe, an dem er eine Entscheidung treffen musste. Waren es die Drogen und diese 'Vampire' oder ich? Und er hat mich weggestoßen." Mit "Vampiren" hab sie damals Blutsauger gemeint, die sich an Jacksons Erfolg hätten bereichern wollen.