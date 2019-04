Umstrittene Skandaldoku "Leaving Neverland" heute auf ProSieben

Bemerkenswert ist die Doku allenfalls. Allein schon wegen des Umstandes, dass zwei heute erwachsene Männer offen darüber berichten, was ihnen an sexuellem Missbrauch widerfahren sei. James Safechuck (41) und Wade Robson (36) schildern in schwer zu ertragenen Details, wie der 2009 gestorbene Sänger sie als Kinder missbraucht haben soll: „In Paris zeigte er mir, wie man masturbiert. Damit fing es an“, sagt Safechuck. Und dass Jackson sich überall auf seiner berühmten Neverland-Ranch an ihm vergangen haben soll. „Es klingt krank, aber es war wie in einer frischen Beziehung“, sagt er. „Ich war richtig verliebt in ihn.“ Robson erzählt ebenfalls erschreckende Details aus seinen Erinnerungen an Jackson: „Ich konnte entweder ihn anschauen wie er masturbierte oder Peter Pan“, sagt Robson in der Dokumentation. Angefangen habe der Missbrauch, als er erst sieben Jahre alt war. Robsons Mutter spricht von einem „Muster“: „Alle zwölf Monate hatte er einen neuen Jungen an seiner Seite.“

Ausgerechnet unmittelbar vor der Ausstrahlung der deutschen Fassung musste Regisseur Reed einräumen, dass ein Detail nicht so sein kann, wie Safechuck es erzählt. Er gibt in der Dokumentation an, von 1988 bis 1992 von Jackson missbraucht worden zu sein – unter anderem in einem Raum des Neverland-Bahnhofes. Der wurde aber erst 1993 gebaut, wie ein Jackson-Biograf in den offiziellen Unterlagen der Baugenehmigung herausgefunden hat.