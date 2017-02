Die Scheidungsschlacht zwischen Elvis Presleys Tochter Lisa Marie Presley und ihrem Ehemann Michael Lockwood spitzt sich weiter zu: Wie die Daily Mail berichtet, hat das kalifornische Jugendamt die achtjährigen Zwillingstöchter des Ex-Paares in seine Obhut genommen, nachdem auf Lockwoods Computer kinderpornografisches Material gefunden wurde.

Schockierende Vorwürfe gegen Noch-Ehemann

Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Presley die belastenden Fotos und Videos selbst auf dem PC ihres Verflossenen gefunden hat. "Ich war geschockt und entsetzt und mir wurde schlecht", wird die 49-Jährige in den Dokumenten zitiert, die der britischen Zeitung exklusiv vorliegen.

Bei einem Prozess im März soll über die Zukunft ihrer Töchter Finley und Harper entschieden werden. Bis dahin bleiben die beiden Mädchen in der Obhut des Jugendamtes.

Foto: pps.at

Derzeit werden 80 Geräte, die im Haus des Gitarristen beschlagnahmt wurden, von der Polizei ausgewertet.

"Ich verstehe das so, dass die Rechtsorgane von Tennessee ebenfalls eine Ermittlung bezüglich der Fotos und Videos, die ich gefunden habe, führen", sagt Lisa Marie Presley. "Ich weiß nicht, was sich noch auf diesen Geräten befindet und fürchte, dass dort mehr und schlimmere Bilder auftauchen werden."

Lockwood geht unterdessen gegen Presleys Vorwürfe vor. "Sie wusste, dass diese Sensations-Schlagzeilen das mediale Interesse wecken würden", zitiert die Sun Anwalt Jeff Sturman.

Rosenkrieg um Presleys Vermögen

Im Juni vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich Presley nach zehn Ehe-Jahren von dem Musiker scheiden lässt. Damals hatten die beiden "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund angegeben - seitdem ist der Scheidungskrieg in vollem Gange.

Presley gibt in den Scheidungsunterlagen an, verschuldet zu sein und dass ihr Vermögen von 300 Millionen US-Dollar so gut wie verloren sei, weswegen sie für Lockwoods Unterhaltsforderungen in Höhe von 40.000 US-Dollar monatlich nicht aufkommen könne. Auch die Kosten von 5.000 Dollar im Monat für den Scheidungsanwalt könne sie sich kaum leisten.

Lockwood behauptet jedoch, dass Lisa Marie noch mindestens 60 Millionen Dollar besitze. Aus einem Trust-Fund ihres verstorbenen Vaters Elvis Presley bekomme sie monatlich 100.000 Dollar. 4.500 Dollar würde sie durch einen Job in der ehemaligen Presley-Residenz Graceland verdienen.

Die Musiker-Tochter wirft ihrem Ex jedoch vor: "Vor einem Jahr habe ich entdeckt, dass er mehr als eine Million ohne mein Einverständnis ausgegeben hatte" – während sie angeblich Geld von Freunden leihen musste, um Schulden auszugleichen.

Foto: pps.at

Nach ihrer Trennung von ihrem Ehemann war Presley wegen eines Alkohol- und Tablettenrückfalls in eine Entzugsklinik eingecheckt. Ihre Behandlung im "Hills Treatment Center" in Los Angeles soll 400.000 Dollar pro Monat gekostet haben.

Auch das versucht Lockwood nun gegen seine Ehefrau zu verwenden: "(Lisa Marie) zog in die Residenz ihrer Mutter nach Beverly Hills, als wir aus Tennessee zurückkamen. Sie lebte dort in einer sehr teuren stationären Behandlung für mehr als drei Monate."

Presley und Lockwood hatten 2006 "ja" gesagt. Für Presley ist es bereits die vierte gescheiterte Ehe. Sie war sie bereits mit Nicolas Cage, Michael Jackson und Danny Keough verheiratet.