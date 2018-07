Lisa Marie Presley: Elvis' Tochter im Schuldensumpf

Nachdem Lisa Marie Presley (50), Anfang des Jahres eine Klage in Höhe von umgerechnet 85 Millionen Euro gegen ihren Ex-Manager Barry Siegel eingereicht hatte, antwortet dieser nun laut US-Portal TMZ mit einer saftigen Gegenklage und verlangt von der Tochter des King of Rock' n 'Roll eine Entschädigung in Höhe von 685.000 Euro.