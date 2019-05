Lisa Kudrow: Verheerende Figur-Konkurrenz während "Friends"

"Du siehst dich selbst im Fernsehen und du denkst 'Oh mein Gott, ich bin einfach ein Berg von einem Mädchen'" - mit diesen selbstkritischen Worten schilderte Lisa Kudrow jetzt in Marc Marons" WTF“"-Podcast, wie sehr sie zu "Friends"-Zeiten mit den Erwartungen an bestimmte Körpermaße in Hollywood zu kämpfen hatte.

Neben Aniston und Cox fühlte sich Kudrow wie ein "Berg"

Von 1994 bis 2004 war die heute 55-Jährige neben Jennifer Aniston und Courtney Cox in der legendären Fernsehserie zu sehen. Damals litt sie allerdings an derartigen Selbstzweifeln, dass sie sogar Probleme damit hatte, sich die Serie anzusehen.

Ständig habe sie ihre Figur mit der ihrer Kolleginnen verglichen, was an ihrem Selbstvertrauen genagt habe.

"Ich bin sowieso schon größer als Courteney und Jennifer – größer, weil meine Knochen größer sind. Ich habe mich neben den beiden einfach wie ein Berg von einer Frau gefühlt", erzählte die Seriendarstellering nun über ihre Empfindungen von früher.