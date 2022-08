Lindsey Vonns Mutter ein Jahr nach ALS-Diagnose verstorben

Was ist ALS?

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) führt zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung. Die Betroffenen können sich im Verlauf der Erkrankung nicht mehr bewegen. Sie haben Schwierigkeiten beim Schlucken, Sprechen und Atmen, bleiben in der Regel aber geistig fit. Die Krankheit tritt häufig um das 50. Lebensjahr auf, etwa die Hälfte der Patienten und Patientinnen stirbt innerhalb der ersten drei Jahre.

Zu der Reihe an Fotos zitiert Vonn weiters eine Passage aus ihrer Biografie, die "traurigerweise nun passend ist": "Sie ist meine Inspiration, nicht wegen dem, was sie für meine Skikarriere getan hat, sondern weil ihre positive Einstellung mich zu der Person gemacht hat, die ich auf und vor allem abseits der Piste bin. Bei jeder Widrigkeit, der ich begegnet bin, habe ich bei ihr eine Perspektive und Inspiration gefunden. All die vielen Schwierigkeiten in ihrem Leben machten sie nur stärker, liebevoller und demütiger. Diese Art hat mich seit meiner Kindheit geprägt. Ob ich es damals wusste oder nicht, ich weiß es jetzt", schrieb sie über ihre Mutter.

Elterliche Unterstützung

Am 18. Oktober 1984 kam Lindsey Caroline Kildow in St. Paul/Minnesota als Tochter von Linda Krohn und Alan Lee Kildow zur Welt. Sie wuchs in Burnsville auf und stand mit zwei Jahren erstmals auf Ski. Richtig Ski fahren lernte sie in der Buck Hill Akademie des Österreichers Erich Sailer. Vater Alan, selbst früher ein Rennläufer, forcierte die Karriere seiner Tochter intensiv. Vonn trainierte in Minnesota, Vail und Oregon.