Lindsey Vonns Knöchel nach Olympia-Sturz noch gebrochen: „Gehen fällt mir sehr schwer“

Bei einem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt 2026 hatte sich Lindsey Vonn komplexe Frakturen zugezogen. Neben einer Knie- und Unterschenkelverletzung brach sie sich zusätzlich den rechten Knöchel. Zeitweise war sie auf einen Rollstuhl und auf Krücken angewiesen. Die Sportlerin kämpft sich wacker zurück, befindet sich aber weiterhin im Rehabilitationsprozess, wie sie nun verriet. Und der scheint sich noch mühsamer zu gestalten als angenommen. Lindsey Vonn gibt nach Olympia-Sturz Gesundheitsupdate Auf dem roten Teppich einer Sportpreis-Verleihung in New York City verriet die 41-jährige Skifahrerin am 15. Juli gegenüber People, dass ihr Heilungsprozess zwar Fortschritte mache, aber noch nicht abgeschlossen sei. „Es ist ein sehr langsamer Prozess“, sagte Vonn. „Ich kann seit fünf Monaten nicht mehr richtig ins Fitnessstudio gehen. Und Gehen fällt mir immer noch sehr schwer. Mein Knöchel ist immer noch gebrochen.“

„Ich war so lange im Rollstuhl, so lange auf Krücken“, erzählte Vonn und fügte hinzu: „Ehrlich gesagt konnte ich fast dreieinhalb Monate lang nicht ohne Hilfe gehen. Ich war sehr emotional, als ich es endlich wieder alleine konnte.“ Zuvor hatte die US-Amerikanerin in einem Instagram-Video auf ihren fünfmonatigen Genesungsprozess zurückgeblickt. Darin teilte sie Aufnahmen ihrer Fortschritte beim Stehen und schließlich beim Kniebeugen-Machen. „Ich wusste, dass ich es eines Tages schaffen würde, nur nicht, wie lange es dauern würde“, schrieb sie dazu. „Es hat fünf Monate gedauert, aber ich bin endlich da! Es ist noch ein langer Weg, aber meine Kraft kommt zurück (vielleicht mental noch mehr als körperlich, aber das ist ja nichts Schlechtes ;).“