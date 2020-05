Lindsay ist sauer

Ihr Leben gibt fast mehr her als jedes Drehbuch. Das Geld für PR-Agenten kann sich Lindsay Lohan eigentlich sparen, die weltweiten Schlagzeilen bekommt die 24-Jährige nämlich völlig gratis.



Nachdem die Schauspielerin, die demnächst im Mafiafilm "Gotti: Three Generations" vor der Kamera stehen wird ( der KURIER berichtete) , am Karfreitag zu vier Monaten Haft und 420 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt wurde, kocht sie vor Wut. Ihr Freund Nathan Folks , ein Produzent, verriet dem US-Magazin People : "Sie ist so wütend, weil sie so hart gearbeitet hat, um ihr Leben zu verändern. Sie hat nicht das getan, was alle sagen. Sie hat diese Halskette nicht gestohlen."



Nathan ging bei seiner Charme-Offensive sogar noch weiter: " Lindsay ist endlich clean und lässt die Finger vom Alkohol. Sie will zu den Anonymen Alkoholikern und den Anonymen Drogenabhängigen gehen und wird natürlich ihren Sozialdienst ableisten."