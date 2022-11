Linda Evans, die Sauberfrau der Seifenoper wird 80

Bis zu ihrem 15. Lebensjahr, so erzählte sie einmal, habe sie noch mit Puppen gespielt. Ihre Eltern, professionelle Tänzer mit norwegischen Wurzeln, „befahlen“ es der mittleren der drei Töchter geradezu, hatte die Älteste doch bereits mit 15 geheiratet: „Das wollten sie mir und sich ersparen, indem sie mich kindlich hielten.“

Linda Evans (geborene Evenstad aus Connecticut) verlobte sich zwar mit 18, aber mit dem Kollegen Patrick Curtis (heute 83) gab es nur zwei Jahre Theater.

Mit 26 gelang ihr das Kunststück, am Tage ihrer Hochzeit mit dem Regisseur und Blondinensammler John Derek (gestorben 1998 mit 72) zugleich (Stief-)Großmutter zu werden. Derek, davor mit Ursula Andress und danach mit Bo Derek verheiratet, verließ Linda 1975, als sie noch in einer Westernserie mitritt, ganze sechs Jahre, ehe sie mit einem Schlag zu Weltruhm kam. Nicht als „Christl von der Post“ wie in Carl Zellers „Vogelhändler“ (1891) – aber als Krystle mit dem Biest in „Dynasty, der Denver Clan“ (9 Staffeln, 218 Folgen, 1981–’89). Seifenoper statt Operette! Der geniale TV-Produzent Aaron Spelling (gestorben 2006) hatte ihr die Traum- und Albtraumrolle ihres Lebens auf den Luxusleib geschneidert.