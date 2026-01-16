Linda de Mol enthüllt: So hält sich die TV-Ikone mit 61 Jahren fit
Durch die Show "Traumhochzeit" wurde die aus einer niederländischen Medienfamilie stammende Showmasterin Linda de Mol bekannt, auch wenn ihre Karriere schon früh begann. Insgesamt acht Jahre lang moderierte sie die "Traumhochzeit" bei RTL. 1999 begann de Mol auch als Schauspielerin zu arbeiten - zuerst in der Fernsehserie "Spangen". Danach entwickelte sie die Idee für die Dramaserie "Feine Freundinnen", in der sie auch eine der Hauptrollen spielte.
Linda de Mols Rezept für körperliche und geistige Fitness
Im Juli des vergangenen Jahres wurde die Showmasterin 61 Jahre alt. Mit der von ihr herausgegebenen Zeitschrift Linda sprach sie nun darüber, wie sie sich im Alter fit hält.
Dabei gestand de Mol, sich erst so richtig mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, seit sie nicht mehr "in den besten Jahren" sei.
Bis zu ihrem 50. Lebensjahr sei dies kein Thema für die TV-Ikone gewesen.
Inzwischen würde sie sich vor allem auf intensives Krafttraining fokussieren, weil ihre Muskelmasse abnehme.
Um mobil zu bleiben, übe sei sie auch, ohne die Hilfe ihrer Hände vom Boden aufzustehen. Das gelingt ihr mit folgender Methode prächtig: "Ich wiege mich hin und her, verschränke die Knöchel und versuche, meinen ganzen Körper anzuheben."
Doch nicht nur körperlich will de Mol fitbleiben - sondern auch geistig.
"Ich habe angefangen, Portugiesisch zu lernen, weil das Gehirn in meinem Alter angeblich ständig neue Verbindungen knüpfen muss", erzählte de Mol, die außerdem täglich Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kalzium, Vitamin D und Fischöl zu sich nimmt.
Linda de Mol war von 1991 bis 1995 mit dem Juwelier Fred Reuter verheiratet. Von 1994 bis 2007 war sie mit dem Fernsehregisseur Sander Vahle liiert, mit dem sie zwei Kinder hat. Im Jänner 2008 kam sie mit Musiker Jeroen Rietbergen zusammen. Das Paar trennte sich Anfang 2022 vorübergehend, bevor es im Dezember 2024 bekannt gab, wieder in einer Beziehung zu sein.
