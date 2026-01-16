Linda de Mol enthüllt: So hält sich die TV-Ikone mit 61 Jahren fit

Durch die Show "Traumhochzeit" wurde die aus einer niederländischen Medienfamilie stammende Showmasterin Linda de Mol bekannt, auch wenn ihre Karriere schon früh begann. Insgesamt acht Jahre lang moderierte sie die "Traumhochzeit" bei RTL. 1999 begann de Mol auch als Schauspielerin zu arbeiten - zuerst in der Fernsehserie "Spangen". Danach entwickelte sie die Idee für die Dramaserie "Feine Freundinnen", in der sie auch eine der Hauptrollen spielte.

Linda de Mols Rezept für körperliche und geistige Fitness

Im Juli des vergangenen Jahres wurde die Showmasterin 61 Jahre alt. Mit der von ihr herausgegebenen Zeitschrift Linda sprach sie nun darüber, wie sie sich im Alter fit hält.

Dabei gestand de Mol, sich erst so richtig mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, seit sie nicht mehr "in den besten Jahren" sei.