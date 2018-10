Lily-Rose Depp datet diesen angesagten Jungstar

Chalamet, der 2013 Madonnas Tochter Lourdes datete, gibt in der neuen Netflix-Produktion " The King" König Henry V.. Lily-Rose Depp wird als seine Frau Catherine von Valois zu sehen sein.

Die 19-Jährige hatte sich 2016 nach zwei Jahren Beziehung von ihrem Freund, Männermodel Ash Stymest, getrennt. Mit Chalamet hat sich die Tochter von Vanessa Paradis einen der derzeit angesagtesten Jungschauspieler geangelt.

Wer ist Timothée Chalamet ?

Der Sohn eines Franzosen und einer Amerikanerin steht seit seinem 13. Lebensjahr vor der Kamera und war bereits in zahlreichen vielbeachteten Rollen zu sehen.

Der internationale Durchbruch gelang dem in Manhattan geborenen Schauspieler 2014 mit Christopher Nolans Sci-Fi-Streifen "Interstellar", in dem er die Rolle des jungen Tom, den Sohn der Hauptfigur Cooper (Matthew McConaughey), spielte. 2017 war er in Filmen wie "Lady Bird" und "Call Me by Your Name" zu sehen. Seine Darstellungen haben Chalamet, der fließend Französisch und Englisch spricht, viel Kritikerlob und Auszeichnungen eingebracht.