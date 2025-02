Lily Collins wegen Leihmutterschaft angefeindet: Ehemann verteidigt Entscheidung

McDowell reagierte im Kommentarbereich des Posts persönlich auf die Anfeindungen und verteidigte die Entscheidung: "Wir sind überglücklich und sehr dankbar. In Bezug auf die unfreundlichen Nachrichten über Leihmutterschaft und unseren Weg zu einem Baby: Es ist okay, kein Experte für Leihmutterschaft zu sein. Es ist in Ordnung, nicht zu wissen, warum jemand eine Leihmutter braucht, um ein Kind zu bekommen. Es ist in Ordnung, die Motivationen einer Leihmutter nicht zu kennen, unabhängig davon, was man annimmt. Und es ist in Ordnung, weniger Zeit damit zu verbringen, hasserfüllte Worte in die Welt zu spucken, insbesondere in Bezug auf ein wunderschönes Mädchen, das viel Liebe in die Leben vieler Menschen gebracht hat. Das ist soweit alles, was es zu sagen gibt, weil sie gerade gekackt hat und ich ihre Windel wechseln muss", schrieb er.