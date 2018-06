Lilly Becker: Ausraster vor laufenden Kameras

Auf der Fahrt ins Stadtzentrum beruhigte sich Lilly dann zwar wieder, nur um beim Shopping am Rodeo Drive dann erneut auszurasten.

Als sie im Designer-Shop Valentino von Fotografen belagert wurde, verließ sie genervt das Geschäft, holte sich ein paar Sachen aus dem Auto und wollte sich auf den Weg ins Hotel machen.

Auf die höfliche Frage eines Bunte-Fotografen, ob er Lilly kurz vor dem Wagen fotografieren dürfte, rastete diese erneut komplett aus. Sie griff zunächst nach der Kamera und schrie: "Get out of my face."

Anschließend ließ Lilly Becker ausrichten, dass bei der Party am Abend im "Petersen Automotive Museum" keine Presse mehr erwünscht sei.

Ihre Fans hielt sie zumindest auf Instagram auf dem Laufenden.