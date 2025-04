Sorge um Rapper Lil Nas X: Mit Gesichtslähmung im Krankenhaus

Der Rapper und Musiker Lil Nas X hat auf Instagram bekannt gegeben, dass er an einer plötzlichen einseitigen Gesichtslähmung leidet. Der 26-Jährige postete ein Video, das ihn in einem Krankenhausbett zeigt.

Offenbar habe er "die Kontrolle über die rechte Gesichtshälfte verloren“, wie er sagt und demonstriert: Als er versucht, zu lächeln und sein Gesicht zu bewegen, bleibt eine Seite starr. Beim Versuch, zu lächeln, bleibt eine Seite seines Gesichts starr. "Das hier ist gerade mein bestes Lächeln", sagt er und fasst sich an den Kiefer. Und: "Was zum Teufel? Oh mein Gott", so der "Old Town Road"-Interpret, der auch einige Instagram-Stories postete.