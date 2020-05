Life Ball 2011: Der reinste Partymarathon

Doch nicht mal für den Gottoberst der deutschsprachigen TV-Unterhaltung wurde das strikte Foto- und Film-Verbot aufgehoben (Bilder gibt es lediglich als Erinnerungsgeschenk für die Geladenen). Gottschalk wird lediglich von seinem "Hello, Mister President" im Fernsehen erzählen können. Das galt auch für das gesetzte Abendessen um 19 Uhr im Hotel Le Méridien. 100 (streng geheim gehaltene Personen) dinieren, während ein paar Stöcke unter ihnen der "Life-Ball-Cocktail" läuft. In der Garage (trashige Garagen-Partys gelten derzeit als letzter Schrei) stimmen sich des Nächtens 500 Partypeople, zu cooler DJ-Musik auf den morgigen Life Ball ein. Dies tut heute auch schon Karl Lagerfelds Muse und Model Baptiste Giabiconi, wenn er den offiziellen " Grey Goose Life Ball Drink" verkostet.



Fast ging bei all dem schönen Trubel einer der wahren Stars des Life Balls unter. Brit-Sänger Holly Johnson (einst "Franky goes to Hollywood"), der Samstagnacht bei der Eröffnung singen wird. Er muss seit 1991 mit der Diagnose HIV-positiv leben.