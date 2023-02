Lieblingsfrühstück: Was Heidi Klum morgens isst, ist nicht jedermanns Sache

Im Sommer wird Heidi Klum 50 Jahre alt. Körperlich ist die GNTM-Chefin aber immer noch so fit wie in ihren 30ern. Eine gesunde Portion Sport hält sie fit. In Sachen Ernährung verfolgt Klum ihren eigenen Weg - ohne dabei ständig Kalorien zu zählen. Auf Instagram hat sie ihren Followern jetzt einen Einblick in ihre Morgenroutine gegeben und dabei verraten, mit welchem Frühstück sie gerne in den Tag startet.

Heidi Klum: Hühnerbrühe mit Eiern zum Frühstück

Eines ist gewiss: Das Frühstück der vierfachen Mutter enthält jede Menge Eiweiß. Ob es ein jeder auf nüchternen Magen zu sich wollen würde, ist aber fraglich. In einer Instagram-Story zeigt Klum, wie sie ihr Lieblingsfrühstück zubereitet. Dieses besteht aus aufgewärmter Hühnerbrühe mit drei darin gegarten Eiern. Dabei erwärmt Heidi Klum Hühnerbrühe in einem Topf, gibt drei rohe Eier hinzu und rührt diese so lange mit einem Schneebesen, bis die Eier stocken. Das fertige Gemisch trinkt Heidi Klum noch warm aus einer Tasse. Mahlzeit.

Die eigenwilligen Essgewohnheiten der Stars