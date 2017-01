Liebesouting: Hader bekennt sich zu seiner Pia

Seit Jahren stehen die beiden immer wieder gemeinsam vor der Kamera: Jetzt machte Josef Hader (54) in Claudia Stöckls Ö3-"Frühstück bei mir" Schluss mit dem Versteckspiel und bekannte sich zu Schauspielerin Pia Hierzegger.

Hader & Hierzegger: Auch privat ein Paar

"Ja, wir sind ein Paar!", sagte Hader, der neben Hierzegger in der Komödie "Wilde Maus" (ab 11.2.) glänzt.

In "Wilde Maus" gibt die 44-Jährige Haders Ehefrau, die unbedingt ein Kind haben möchte. Auf Stöckls Frage, ob es leichter sei, mit der eignenen Partnerin vor der Kamera intime Szenen zu drehen, antwortete Hader: "Das Problem ist ja, dass so viele dabei zuschauen. Deshalb ist es im Film bei einer Nacktszene vollkommen unerheblich, wie vertraut man mit der Filmpartnerin ist. Sondern das Hauptproblem ist, dass da lauter Angezogene vor technischen Geräten herumstehen."

Besonders angenehm scheint das Drehen von Sexszenen also nicht zu sein: "Eigentlich ist es wie eine Choreographie und man ist froh, wenn dieses Ballett vorbei ist."

Foto: REUTERS/CHRISTIAN CHARISIUS

Im Allgemeinen würden Josef Hader und Pia Hierzegger Privates und Berufliches am Set aber trennen. "Wenn ein Filmteam zu arbeiten anfängt und alles teilt, ist man so zu einer Familie zusammengeschweißt, dass private Beziehungen beim Drehen keine Rolle spielen. Da ist gar kein Platz dafür", so Hader.