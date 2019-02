"Wollte Schwarze töten": Neeson verstört mit rassistischem Interview

"Sie ging mit der Situation beeindruckend um. Aber ich wollte sofort wissen, ob sie wusste, wer ihr das angetan hat. Sie sagte 'Nein'", so Neeson. Dann habe er wissen wollen, welche Hautfarbe der Täter gehabt habe. "Sie sagte, es sei ein Schwarzer gewesen."

Neeson weiter: "Ich habe die Gegend durchsucht, mit einem Schlagstock."

Er habe gehofft, irgendein "schwarzer Bastard" würde aus einer Kneipe kommen und ihn wegen etwas anmachen. "Dann hätte ich ihn umgebracht."

Kritik für rassitische Äußerung

Es sei eine schreckliche Zeit gewesen und er hätte aus dieser "furchtbaren" Reaktion eine wertvolle Lehre gezogen. In problematischen Zeiten in Nordirland aufzuwachsen hätte ihm außerdem Einblicke gegeben in das "grundlegende menschliche Bedürfnis nach Rache" gegeben. Doch er habe gelernt, wie destruktiv dieses sein kann. Heute schäme er sich für seine impulsive Reaktion von damals.

"Ich verstehe das Bedürfnis nach Rache, aber es führt nur zu mehr Rache, zu Morden und weiteren Morden. Nordirland ist der Beweis dafür", sagte Neeson, dessen Anekdote nun im Netz für kritische Kommentare sorgt.

Twitter-User werfen Neeson vor, er würde farbige Menschen stereotypisieren und bezeichnen den Mimen als "Rassisten". Viele drücken zudem die Hoffnung aus, der Schauspieler nicht als Moderator für die diesjährigen Oscars eingeladen werde.