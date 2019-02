Lewis Hamilton: Alles über seine neue Flamme

Nun scheint Hamilton den feschen Social Media-Star zu daten. Die beiden heizten Liebesgerüchte ein, als sie am Montag am Flughafen in Barcelona gesichtet wurden, nachdem sie mit Hamiltons Privatjet in der spanischen Stadt gelandet waren. Hamilton und die 14 Jahre jüngere Kimberly wirkten sehr vertraut, auch wenn sie keine öffentlichen Zärtlichkeiten austauschten.