"Let's Dance"-Star stürzt aus drei Metern Höhe

Lusin tanzt seit ihrem elften Lebensjahr. Nach Deutschland kam sie, um BWL an der Universität Düsseldorf zu studieren. Seit 2003 tanzt schwingt sie mit ihrem Mann Valentin Lusin im TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiss das Tanzbein. Das Paar wurde mehrfacher Landesmeister in der Hauptgruppe S-Standard und S-Latein und gewann verschiedene Ranglistenturniere.

2018 nahm Lusin an der 11. Staffel von "Let's Dance" teil, wo sie an der Seite von Jimi Blue Ochsenknecht zu sehen war. Im Jahr darauf schied sie in der RTL-Tanzshow mit Jan Hartmann als erstes Paar aus. 2020 tanzte sie mit Moritz Hans und belegte mit ihm den zweiten Platz.