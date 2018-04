"Let’s Dance"-Pause für Barbara Meier

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Barbara Meier wird in der kommenden Show mit dem Motto "Neunziger Jahre" bei "Let’s Dance" nicht mit dabei sein.

Zwangspause bei "Let's Dance"

Wie die Bild berichtet, ist am Dienstagmorgen ihre Oma gestorben. Am Freitag soll das Begräbnis stattfinden, weswegen Meier an der vierten Lifeshow nicht teilnehmen wird. Die 31–Jährige werde aber nicht ganz ausscheiden, sondern in Folge Fünf wieder an der Seite von Partner Sergiu Luca tanzen.