"Let's Dance": Mit ihr will "Bergdoktor"-Star Mark Keller nicht tanzen

Die RTL-Tanz-Show "Let‘s Dance" geht 2024 mit neuen Kandidaten in die nächste Runde. Zu den prominenten Teilnehmern gehört auch "Der Bergdoktor"-Star Mark Keller , der mit Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova schon vor der ersten Show einen Live-Auftritt präsentiert hat.

Zu Beginn des Jahres tanzten Mark und Ekat in einem Werbefilm zusammen. Fans sahen in den beiden bereits ein "Let's Dance"-Traumpaar.

Doch wie Keller jetzt gegenüber der Zeitschrift Bunte enthüllte, möchte er bei dem TV-Tanzwettbewerb nicht an Leonovas Seite antreten.

"Ich denke, dass es wichtig ist, eine Tanzpartnerin in meiner Größe zu haben. Wenn sie die Schuhe auszieht, ist sie einen Kopf größer als ich", so Keller über den Grund, wieso er nicht mit der gebürtigen Russin tanzen möchte. Die Größe sei aber die einzige Anforderung, die er habe: "Alles andere ist egal."

Die 17. Staffel von "Let's Dance" startet am Freitag, dem 23. Februar 2024.

Mark Keller: "Werde keinen Rückwärtssalto machen oder in den Spagat springen"

Mark Keller wird mit seinen 58 Jahren der älteste Kandidat auf dem Tanzparkett sein. "Das wird echt eine schwierige Nummer", sagte er im Vorfeld der Show. Wäre er noch ein paar Jahre jünger, könnte er bestimmt besser performen. "Dreifacher Flickflack, Sprung auf ihre Hüften, dann schmeiß ich sie hoch und fang sie mit einer Hand wieder auf" - so malte er sich einen Auftritt seines jüngeren Ichs im "Let's Dance"-Podcast von RTL aus. Ganz so gelenkig ist er aber nun nicht mehr, auf akrobatische Einlagen werde er daher wohl eher verzichten. "Ich bin froh, wenn ich da gesund durchkomme", scherzte der Schauspieler und Sänger. "Ich werde keinen Rückwärtssalto machen oder in den Spagat springen", erklärte er. "Ich versuche einfach nur, schön zu tanzen."