Lena Meyer-Landrut über musikalisches Tief & Zukunftspläne

Die Auszeit hat ihr offenbar gut getan: Noch in diesem Jahr will sich die Sängerin mit einer neuen Platte zurückmelden. Die neuen Songs sollen so persönlich wie nie werden. "Ich teile halt jetzt, was ich wirklich denke", erklärt Lena.

Hochzeitspläne?

Auch über ihre Beziehung mit Max von Helldorff, mit dem Lena inzwischen seit acht Jahren zusammen ist, hat sie so offen wie nie gesprochen. Auf eine baldige Hochzeit dürfen ihre Fans so bald aber nicht hoffen. "Kein Ring und auch keine Schwangerschaft" stecken hinter ihrer Pause, stellt Meyer-Landrut im Interview klar.