Lena Meyer-Landrut in der Notaufnahme: Liege so flach wie schon lange nicht mehr

Popsängerin Lena Meyer-Landrut hat am Wochenende eigenen Angaben zufolge einige Zeit in der Notaufnahme verbracht. Nun liege sie "so flach wie schon lange nicht mehr", schrieb die Musikerin am Sonntag in einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story zu einem Foto, das sie auf dem Gang einer medizinischen Einrichtung zeigt. Rund 5,7 Millionen Menschen folgen Meyer-Landrut auf der Social-Media-Plattform.