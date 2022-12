60 Jahre "Lawrence von Arabien": Ungehorsame Kamele, Drogen und eine betrunkene Ziege

Doch die Dreharbeiten, die 15 Millionen Dollar gekostet haben, waren mehr Drama als Hollywoodromantik. Gedreht wurde zwischen Mai 1961 und September 1962 hauptsächlich in Jordanien, Spanien und Marokko.



Eine Zeit voller ungehorsamer Kamele, Trinkgelage, Drogen, Streitigkeiten, Statisten, die um sich schossen, einer volltrunkenen Ziege und der Inhaftierung eines Drehbuchautors.



Dramatiker Robert Bolt (1924–1995) wurde nämlich laut Daily Mail in London festgenommen, als er da gegen Atomwaffen demonstrierte. Blöd nur, dass das Drehbuch noch nicht fertig war und ihm in der Haft verboten wurde, daran weiter zu arbeiten. So musste Produzent Sam Spiegel (1901–1985) die ohnehin schon in die Länge gezogenen Dreharbeiten erneut unterbrechen lassen.