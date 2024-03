Laut anderen Promis: Die arrogantesten Stars Hollywoods

Die unhöflichsten Stars Hollywoods?

Die US-amerikanische TV-Persönlichkeit Teresa Guidice findet, Schauspielerin Sofia Vergara sei eingebildet. Ihre PR-Leute hätten einmal versucht, Vergara zu einem gemeinsamen Foto zu bewegen, als Guidice hörte, wie die Schauspielerin angeblich sagte, sie wolle nicht mit ihr posieren. Da sei es auch ihr vergangen. "Ich wollte kein Foto mit ihr. Sie war die unhöflichste Frau, die ich je getroffen habe", sagte Guidice über den "Modern Family"-Star. "Du bist so ein unbescheidener Mensch. Du hast vergessen, woher du kommst. Es ist ja nicht so, dass sie von Anfang an ganz oben war. [...] Sie ist kein bodenständiger Mensch. Ich bin also kein Fan von ihr", lästerte Guidice in ihrem "Namaste B$tches"-Podcast über ihre Kollegin.