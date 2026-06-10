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Laura und Jonas Hofmann: Zweites Kind für Profi-Kicker und Moderatorin
Sportmoderatorin Laura Hofmann und Ex-Nationalspieler Jonas Hofmann werden wieder Eltern.
Laura und Jonas Hofmann haben Grund zur Freude. Die Sportmoderatorin und der Fußballer erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das Ehepaar verkündete die Baby-News auf Instagram.
Laura und Jonas Hofmann: Zweites Kind unterwegs
"Unsere Familie wächst", heißt es in der Bildunterschrift zu einem Foto, auf dem man Laura Hofmanns Babybauch sieht.
Fans gratulieren im Kommentarbereich. "Wir freuen uns so für euch!", heißt es da. "Herzlichen Glückwunsch zu diesem Wunder", schreibt ein weiterer User, dem sich viele anschließen.
2024 hatte das Paar auf Mallorca geheiratet. Für Jonas Hofmann ist es die zweite Ehe. 2021 trennte er sich der ehemalige Nationalspieler von seiner ersten Ehefrau Lena. Im März 2025 machten Laura und Jonas öffentlich, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten.
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