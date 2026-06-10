Laura und Jonas Hofmann: Zweites Kind für Profi-Kicker und Moderatorin

Laura und Jonas Hofmann haben Grund zur Freude. Die Sportmoderatorin und der Fußballer erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das Ehepaar verkündete die Baby-News auf Instagram.

Laura und Jonas Hofmann: Zweites Kind unterwegs

"Unsere Familie wächst", heißt es in der Bildunterschrift zu einem Foto, auf dem man Laura Hofmanns Babybauch sieht.