Lana Del Rey: Blitzverlobung mit Dating-App-Bekanntschaft?

Sollen für die US-amerikanische Sängerin Lana Del Rey etwa schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Berichten zufolge sollen sich die 35-Jährige und ihr neuer Freund, Gitarrist Clayton Johnson, nach nur wenigen Monaten als Paar verlobt haben.

Ring heizt Verlobungsberichte an

Us Weekly berichtete am Dienstag (Ortszeit), dass Johnson der Sängerin einen Antrag gemacht haben soll. Del Reys Fans hatten während ihres Montagsauftritts in der "Tonight Show" einen Ring an ihrem Finger entdeckt - was die Spekulationen um eine mögliche Verlobung anheizte.