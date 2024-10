Lady Gaga verrät Details zu Polanskys Antrag und Hochzeitsplänen

Während ihrer Arbeit an ihrem letzten, 2020 erschienen Album "Chromatica" habe sie sich psychisch "an einem wirklich dunklen Ort" befunden, erzählte die Oscar-Preisträgerin. Auch davor habe sie viele Jahre Probleme gehabt. "Aber alles begann sich zu ändern. Weil ich einen echten Freund hatte, der sah, wie und warum ich unglücklich war. Und er hatte keine Angst, mir aufrichtig die Hand zu halten. Und mich kennenzulernen. Auf einer sehr tiefen Ebene."

Kimmel wollte wissen, ob Polansky auf die Knie ging, woraufhin Gaga antwortete: "Hat er nicht. Ich bin eine moderne Lady, ich mag, wie er es gemacht hat." Konkrete Pläne für das Jawort gebe es noch nicht. "Ich weiß nicht, was wir machen werden. Wir sind uns noch nicht ganz sicher", so Gaga auf eine entsprechende Frage Kimmels. "Wir reden oft darüber, einfach ins Standesamt zu gehen, nur wir beide, und dann chinesisches Essen zu bestellen. Aber wie ich mich kenne, könnte es auch wie ein Zirkus mit Einhörnern werden." Sehen Sie hier das Gespräch:

In der Show des US-Talkmasters Jimmy Kimmel verriet Lady Gaga nun Details zum Antrag, den er ihr während eines Kletterausflugs machte. "Er hat mir den Antrag nicht auf dem Gipfel gemacht. Wir sind auf den Gipfel geklettert, haben uns umgesehen und ein paar Fotos gemacht. Wir stiegen dann wieder herab und gingen zurück ins Zimmer. (...) Er wollte wissen, ob es in Ordnung sei, mir einen Antrag zu machen, bevor er es tat. Ich sagte: 'Ja! Das ist es!'"

Auch beruflich läuft es rund: Ende September veröffentlichte Lady Gaga ihr neues Album "Harlequin". Die Musikerin beschrieb es als Begleitalbum zu ihrem Film "Joker: Folie à Deux". In der Fortsetzung des preisgekrönten Thrillers "Joker" (2019), ist Lady Gaga an der Seite von Joaquin Phoenix als die Figur Harley Quinn zu sehen. Phoenix kehrt in der Rolle des gescheiterten Komödianten Arthur Fleck zurück, der in "Joker" als Batman-Gegenspieler am Rande der Gesellschaft lebt. Jetzt ist er im Arkham Asylum eingesperrt. Sehen Sie hier den Trailer: