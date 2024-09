Lady Gaga: Wie Partner Michael Polansky ihr aus der Krise half

Die Liebe zu ihrem Partner Michael Polansky war für Popstar und Schauspielerin Lady Gaga eine Art Heilung. "Das fehlende Stück in meinem Leben war wahre Liebe", erklärte die 38-Jährige der Modezeitschrift Vogue.

Während ihrer Arbeit an ihrem letzten, 2020 erschienen Album "Chromatica" habe sie sich psychisch "an einem wirklich dunklen Ort" befunden, erzählte die Oscar-Preisträgerin.

Popstar und Schauspielerin Lady Gaga und Michael Polansky in Venedig

Die Sängerin begegnete Polansky Ende 2019 auf einer Party und verbrachte danach mit ihm den Covid-Lockdown. Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, nahm Polansky am Mittwoch in Venedig zur Premiere ihres Films "Joker: Folie à Deux" auf den roten Teppich mit. Dort fiel auch vielen ihr großer Diamantring am Ringfinger ins Auge. Verschiedenen Medien berichteten, dabei handle es sich um ihren Verlobungsring.