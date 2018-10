Lady Gaga bestätigt Verlobung mit ihrem Manager

Seit Monaten kursieren Spekulationen über eine Verlobung von Popstar Lady Gaga (32) mit dem amerikanischen Talentmanager Christian Carino (49). Nun habe es die Sängerin erstmals öffentlich ausgesprochen, berichteten US-Medien.

Die Sängerin und Schauspielerin ("A Star Is Born") habe Montagabend in einer Ansprache bei einer Gala in Los Angeles unter anderem ihrem "Verlobten Christian" gedankt, meldeten die Promiportale People und E! Online. In sozialen Medien wie Twitter kursiert ein Mitschnitt der Rede, auf den unter anderem der US-Sender CNN verlinkte. Die Veranstaltung "25th Annual Women in Hollywood Celebration" mit Ehrungen für Lady Gaga und andere Stars, wurde von der Zeitschrift Elle organisiert.