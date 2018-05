Kylie Minogue: Vom "Mädchen von nebenan" zur Sexbombe

Sie galt unter Kritikern als „singender Wellensittich“, war wohl aber viel mehr ein Goldkehlchen. Jede Note, die Kylie Minogue, einst Soap-, dann Pop-Star, zu Beginn ihrer Karriere in den Mund nahm, wurde zu Gold. Von „I Should Be So Lucky“ bis „The Loco-Motion“ – ihr Produzenten-Team Stock Aitken Waterman hatte ganze Arbeit geleistet.

Die Geburt einer Sexbombe

„Die sagten nur: ‚So, hier sind die Texte, dann sing mal.‘ Nach ein paar Jahren hat mich das dermaßen frustriert. Ich wollte mehr eingebunden werden in den Prozess und nicht mehr nur Marionette sein“, erinnert sich Minogue 30 Jahre später an ihr erstes Album „Kylie“. Anfang der 1990er-Jahre entscheidet sie sich für einen Imagewandel, verabschiedet sich vom „netten Mädchen von nebenan“ und entdeckt ihre erotische Seite, der sie bis heute treu geblieben ist. Zum 50. Geburtstag, den sie heute feiert, auf ihr Alter angesprochen, kontert sie: „Die Fixierung auf das Alter ist nervig, und es ist langweilig.“