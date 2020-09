Kylie Minogue: Rührende Worte über ihren Freund Paul Solomons

Hochzeitspläne gibt es bisher aber offenbar noch keine. Zumindest keine konkreten.

"Wir gehen die Dinge so an, wie sie gerade kommen. Für immer", so Mingogue, die aber nichts ausschließen will: "Wer weiß, was noch passieren wird?"

Kylie Minogue hat inzwischen mehrere gescheiterte Beziehungen hinter sich. So datete sie unter anderem ihren ehemaligen Co-Star Jason Donovan, Sänger Michael Hutchence sowie Schauspieler Olivier Martinez. Zuletzt war sie mit dem Seriendarsteller Joshua Sasse liiert. Minogue und der Brite hatten im November 2015 ihre Beziehung bestätigt, im Februar 2016 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Im Jahr darauf kam es allerdings zur Trennung.