Kylie Jenner: "Wenn man nicht 3 Mal am Tag postet, gerät man ins Hintertreffen"

"Als ich noch rund um die Uhr gepostet habe - wie ich aufwache, was ich zum Frühstück esse, was ich heute anziehe, welche Farbe meine Nägel haben, welches Auto ich fahre, wohin ich fahre - hatte ich keinen intensiven Zeitplan. Ich habe nicht so viel gearbeitet, ich hatte keine Kinder und hatte einfach mehr Zeit", sagte sie. Wenn man nicht dreimal am Tag auf Tiktok postet, gerät man ins Hintertreffen."