Kurios! Wenn Didi Hallervorden auf Harald Glööckler macht

"Schöön pompöös", dachte sich wohl Comedian Didi Hallervorden, denn er kam zum Charity-Dinner "Magic of Christmas for Kids" verkleidet.

Der extravagante Designer Harald Glööckler hat in die Noumi-Lounge in Friedenau in Berlin geladen. Zahlreiche deutsche Promis folgten zugunsten des Vereins "Die Arche" seinem Ruf.

"Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde und mehr als fünf Millionen Kinder leben unterhalb der Armutsgrenze. Darüber müssen wir sprechen und davor dürfen wir nicht die Augen verschließen", so Glööckler zur Berliner Zeitung.

"Sie sollen selbst bestimmen, was sie geschenkt bekommen wollen. Vielleicht ein Fahrrad oder ein paar neue Sneakers", meint der Designer, der ein Stück Hoffnung schenken möchte. Er selbst habe keine glückliche Kindheit gehabt, wie er offen und ehrlich erzählt.